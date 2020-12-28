Обнародована статистика заражения COVID-19 по стране.

Как сообщает сайт koronavirus.info, самый высокий уровень инфицирования приходится на Баку — 52.0%.

В низменных районах 13,5%, в Абшеронском районе 12,8%, в Гяндже 8,3%, в Губе-Хачмазе 3,1%, в Лянкяране 2,9%, в Шеки-Загатала 3,1%, в Нагорном Ширване 2,5%, в Нагорном Карабахе 1,4 %.

В Нахчыване уровень инфицирования составляет 0,05%, а за пределами страны — 0,4%.

Также обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

В настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15%, в Хатаинском районе — 13%, в Ясамальском районе — 12.2%, в Сабунчинском районе — 10.7%, в Насиминском районе — 7.9%, в Наримановском районе — 8.2%, в Сураханском районе — 8.2%, в Низаминском районе — 7.0%, в Гарадагском районе -5.4%, в Хазарском районе — 6.8%, в Сабаильском районе — 5%, в Пираллахинском районе — 0.5%.

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