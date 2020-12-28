В течение 2021 года обязательное медицинское страхование будет внедрено по всей стране.

Как сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, после применения обязательного медицинского страхования население сможет воспользоваться услугами семейных врачей. Семейные врачи (участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры) будут оказывать первичные медицинские услуги клиентам.

За исключением скорой и неотложной медицинской помощи гражданин должен будет сообщить о проблемах со здоровьем в первую очередь семейному врачу. Если после обследования гражданина семейный врач решит, что требуется помощь специализированного врача, то выпишет соответствующее направление.

Minval.az