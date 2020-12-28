В результате роста спроса на ряд лекарственных средств в связи с пандемией коронавируса, в нашей стране, как и во всем мире, наблюдаются случаи создания дефицита лекарственных средств путем продажи лекарственных средств по ценам, отличным от утвержденных, и их необоснованного изъятия из оборота.

Как сообщили в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, с целью обсуждения текущей ситуации на рынке сбыта лекарственных средств в Госслужбе состоялась встреча с руководителями крупных импортеров лекарств и аптечных сетей.

Было отмечено, что в случае выявления нарушений закона в ходе мониторингов, проводимых Государственной службой в аптечных сетях, будут приняты самые серьезные меры ответственности в рамках законодательства. В то же время предпринимателям рекомендовано увеличить импорт лекарственных средств, необходимых для полного удовлетворения спроса.

Minval.az