Быть рабом бредовой идеологии означает все время находиться на гибельном пути. Если непростительная ошибка, которая зачастую становится логическим следствием пунктика, единожды уже приводила к коллапсу, значит, есть основания для отказа от деструктивного курса.

Но бывает и такое, когда маниакальная одержимость, приводя к плотной зашоренности, по инерции ведет в направлении бездны. В этом случае надежды на просветление обрушиваются.

На Карабахской земле Азербайджана формируется принципиально новая среда, дающая основания для самых оптимистичных прогнозов. Будущее многострадального региона реально видится в светлых тонах.

Порядка тридцати лет он был в плену сил зла и разрушений. За это время варвары не оставили камня на камне на оккупированных районах вокруг нагорной части Карабаха. Чтобы вдохнуть жизнь в разрушенные города и села, восстановить инфраструктуру и логистическую сеть, требуются большие средства и время.

Сразу по окончании 44-дневной войны президент Азербайджана Ильхам Алиев, он же главный архитектор триумфальной победы над агрессором распорядился о создании временных администраций на измученных землях. Следом инициировал строительство дорог и гидроузлов, что недвусмысленно говорит о неотвратимом возвращении полноценной жизни в зону завершившегося конфликта.

В определенном смысле действия страны-победительницы более чем убедительно свидетельствуют о том, что новый этап уже наступил. Это еще и месседж проигравшей стороне на предмет перевода стрелок часов на посткризисный пояс.

Оно и понятно, чтобы вырулить из состояния хаоса на ровную гладь ясности, необходимы здравые идеи, разумные расчеты и отказ от всего, что привело к запустению и разрушениям.

И вправду время, будучи полновластным властителем жизни, излечивает от всех недугов, в том числе и от пунктиков. Но, как видно, бывают особые случаи, когда разум, точнее, его отсутствие не позволяет избавляться от убогих повадок и вредоносных пристрастий.

На поверку Азербайджан после войны идет в наступление на фронтах гражданского строительства, а армянские деятели не существующих администраций анонсируют новые агрессивные планы. И это после сокрушительного поражения, которое поставило на колени всех, кто на протяжении лет нажирался на сепаратистском проекте.

Возглавившие в прошлом гибельный поход к так называемой свободе люди без роду и племени, продолжая именовать себя всевозможными руководителями, секретарями несуществующих советов и мифических структур, снова вякают о возвращении территорий, о переделе границ и о статусе.

Делают это с явной провокационной целью, чтобы вызвать огонь на себя в буквальном смысле, противопоставить азербайджанские силы российским миротворцам, наконец, преподнести сюрпризы прибывающим в зону завершающегося конфликта турецких миротворческих сил.

Безусловно, столь опасные тренды и бесперспективные затеи с стимулируются из Еревана определенными силами, которым не дает покоя содержание трехстороннего заявления от 10 ноября, подписанного президентами Ильхамом Алиевым, Владимиром Путиным и премьером Николом Пашиняном. Но есть ли резон и перспектива?

То ли эти люди полоумные, или же отъявленные деграденты-поджигатели. Скорее, в них сочетаются все элементы неполноценности, раз не берут в толк изменившиеся геополитические реалии.

Но есть в этой истории один специфический момент. Люди такого пошиба банально лишены элементарной культуры. Их внешний вид, агрессивный настрой и раскольнические намерения явно свидетельствуют, что они не годны не только на роль лидеров, но и на позицию деревенских старост.

Пока шли ожесточенные бои, они, как трусливые псы, попрятались. Кто в тихих закоулках, кто в дурно пахнущих подвалах, и теперь, когда воцарился мир, снова выпирают, как прыщи на воспаленном теле, засвечиваясь «спасительными» планами.

Смельчаки, что держатся за спинами российских миротворцев, махая кулаками, все еще бравируют, мол, сохранили свой боевой запал, и скоро скажут свое слово. На самом же деле трусливые псевдо-командиры обслуживают фабрику сепаратистских рисовок с единственной целью, чтобы не утратить руководящие позиции.

С их помощью на оккупированных территориях поддерживался казарменный режим, обрекший местных жителей к принудительным обязанностям.

Что тут говорить, традиции фашистов Нжде и Канояна успешно прижились на плененных азербайджанских землях, пока не пришла армия освободителей.

Прохвост-секретарь виртуального совета безопасности демонстрирует чморенным согражданам свою власть, демонстрирует мифическую боеспособность, чтобы его боялись. На самом же деле они никто, и зовут их никак.

Поезд сепаратизма потерпел крушение, но эти уроды спаслись, и вместо того, чтобы сделать надлежащие выводы, снова мутят воду.

Уточнение границ, разблокирование коммуникаций, возвращение беженцев, бесспорно произойдет, но под юрисдикцией Азербайджана. А вопрос статуса окончательно канул в Лету.

На карабахском дворе весна возрождения, если для кого-то воздух изменений становится раздражителем, вызывает аллергию, он волен выбирать между вариантами. Их три. Или должен завершить разрушительную миссию, или покинуть азербайджанские пределы, или же угодить в тюрьму.

Поражение иной раз облагораживает сознание, особенно когда имеются средства принудительной рекреации.

Тофик Аббасов

Minval.az