Германия, полностью разгромленная в 1945 году, сегодня процветающее государство (с весьма средней по своим параметрам армией — которая ей фактически не нужна: не зря же все последние немецкие министры обороны — это дамы в юбках). Почему?

Во-первых, была проведена денацификация. Во-вторых, сработал план Маршалла. В-третьих, немецкий народ умеет хорошо работать.

Опыт Германии был бы весьма полезен и для Армении, которая также была разгромлена в 2020-ом.

Во-первых, нужна денждеизация (полный отказ и запрет в Армении идеологии гитлеровского коллаборанта и военного преступника Гарегина Нжде).

Во-вторых, нужен свой «план Маршалла для Армении» — армянские миллиардеры и мировая армянская диаспора должны внести как минимум половину своих капиталов в копилку экономического развития Армении, инвестировать в ее промышленность, сельское хозяйство, туристическую сферу и т.д.

В-третьих, армянский народ умеет хорошо работать.

К тому же, в отличие от Германии, нынешние боевые действия не затронули территорию самой Армении, так что у нее есть еще это весьма важное преимущество для старта в новую реальность.

Что предлагает обществу армянская оппозиция (где очень сильны позиции «карабахского клана»)? Идею реванша, путь превращения Армении в этакий «второй Израиль на Южном Кавказе», который будет «мочить» своих соседей и доминировать в регионе с опорой на помощь России (в случае с Израилем эту роль играют США).

Но кто мешал тому же «карабахскому клану» вместо коррупции и обкрадывания своего народа построить этот самый «армянский Израиль»? Никто не мешал! За 25 лет вполне можно было это сделать!

Не сделали за прошедшие 25 лет — не сделают и за следующие 25 лет!

К тому же Москва не будет дотировать Ереван — вне зависимости от того, как фамилия и какая партийная принадлежность премьер-министра Армении.

Да и соседи у Армении — это не палестинцы на оккупированных территориях. С одной стороны Турция, с другой — Азербайджан. Сунешься их «мочить» — тебя самого замочат! Плюс ОДКБ и Россия в этом случае не окажут никакой помощи Еревану, если тот станет агрессором.

Вот и получается, что при всех раскладах «мирный» Пашинян (который стал пацифистом по итогам второй Карабахской войны) для армянского общества и Армении в целом гораздо предпочтительнее, чем те, кто призывает к реваншу, которого никогда не будет.

Вопрос лишь один: сможет ли Никол Пашинян стать армянским Конрадом Аденауэром? И захотят ли бизнесмены и миллиардеры армянского происхождения направить свои капиталы для возрождения и процветания своей родины.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az