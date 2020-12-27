«С 29 декабря этого года все пассажиры старше 6 лет, прибывающие авиатранспортом в Турцию из-за границы, должны предъявить негативные результаты тестов на коронавирус (SARS-CoV-2 PCR), которые они сдали в течение 72 часов до полета».

Информацию об этом распространило посольство Турции в Баку.

Сообщается, что тех, кто не предъявит результаты тестов, не пустят на борт самолета. Это правило касается и пассажиров, улетающих из Турции в другие страны.

Данное правило будет действовать до 1 марта следующего года.

Minval.az