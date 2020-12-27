«Активные боевые действия прямо у наших границ, это то, чего, конечно, мировое сообщество не должно допускать. В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия по тому, чтобы это остановить, они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить», — отметил Песков