Скончались два преподавателя Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ).

Вчера умерли доцент кафедры технологии преподавания физики Натиг Алиев и доцент той же кафедры Таджаддин Вахидов, пишет «Репорт».

Minval.az