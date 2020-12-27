Скончались два преподавателя Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ).
Вчера умерли доцент кафедры технологии преподавания физики Натиг Алиев и доцент той же кафедры Таджаддин Вахидов, пишет «Репорт».
Скончались два преподавателя Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ).
Вчера умерли доцент кафедры технологии преподавания физики Натиг Алиев и доцент той же кафедры Таджаддин Вахидов, пишет «Репорт».
Дата: 2020/12/27 14:15
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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