Главное управление полиции города Гянджа провело проверку в связи с видеозаписью, на которой на стационарном посту полиции у выезда из города Гянджа не пускают в город военнослужащего на автомобиле.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, 25 декабря в ночные часы человек в военной форме на такси пытался въехать в Гянджу через въезд на территории села Гаджимеликли, где в связи со специальным карантинным режимом был установлен стационарный пост полиции.

Сотрудники полиции установили, что у таксиста нет соответствующего разрешения на въезд в город, после чего человек в военной форме вышел из такси и пошел в город пешком.

Информация о том, что у этого человека требовали взятку, неверна, уточнили в ведомстве.

Minval.az