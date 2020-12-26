Новые технологии обеспечили превосходство Азербайджана в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Это может послужить хорошим уроком для европейских армий, которые до сих пор презрительно относились к использованию дронов в боевых операциях, отмечается в статье «Монд».

Нагорный Карабах привлекал внимание лишь горстки экспертов по Южному Кавказу и в конечном итоге пропал с радаров геополитики, поскольку его записали в категорию унаследованных после распада СССР замороженных конфликтов. Но через 26 лет после окончания войны в 1994 году в этом горном регионе вновь возник конфликт, чья интенсивность и характеристики заставляют призадуматься военных экспертов.

Менее чем за шесть недель все изменилось. Начавшиеся 27 сентября бои завершились поражением армянских сил подписанием 9 ноября перемирия.

В Нагорном Карабахе потребовалось всего несколько дней, чтобы обратить в бегство армянскую армию. Дроны турецкого и израильского производства способны выполнять практически те же задачи, что и боевая авиация. В частности, они позволили азербайджанцам провести разведку армянских позиций перед тем, как обстрелять их из артиллерии и перекрыть каналы снабжения. Как уже было в Сирии и Ливии, российские системы ПВО оказались неэффективными против таких небольших и медлительных аппаратов. У Армении не было системы постановки помех, которая могла бы нарушить управление дронами, и она даже не пустила в ход перехватчики Су-30.

«Европа должна внимательно изучить военные уроки этого конфликта, а не рассматривать его как маленькую войну бедных стран, — считает Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям. — Только у Франции и Германии есть достаточно систем постановки помех против дронов (малого радиуса действия), тогда как большинству армий Евросоюза — в частности малых и средних стран-членов — пришлось бы в современной войне так же тяжело, как и армянской армии».

Военный эксперт Мишель Гойя, в свою очередь, привлекает внимание к активному использованию дронов, которые «еще никогда не устраивали такие разрушения в ходе одной кампании»: «В западных армиях считалось хорошим тоном презрительно относиться к этой странной летающей технике, утверждая, что дроны долго не протянут в условиях боев высокой интенсивности, и что боевые самолеты останутся властителями неба. На самом же деле сложилась противоположная картина».

Minval.az