В Азербайджане все защищенные вклады, независимо от суммы, полностью страхуются до 5 апреля 2021 года.

Это отражено в изменениях в закон Азербайджана «О полном страховании вкладов», утвержденных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, все защищенные вклады, процентные ставки которых находятся в пределах годовой процентной ставки, определенной по вкладам Попечительским советом Фонда страхования вкладов в соответствии со статьей 8.1.20 закона Азербайджана «О страховании вкладов», независимо от суммы, полностью застрахованы до 5 апреля 2021 года банками — участниками Фонда, имеющими специальный договор (лицензию) на осуществление банковской деятельности.

Напомним, что закон «О полном страховании вкладов» вступил в силу 19 января 2016 года и предусматривал полное страхование всех защищенных вкладов на 4 года и 9 месяцев с этой даты.

Minval.az