В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление о продлении срока ареста бывшего заведующего Управления делами Министерства иностранных дел, бывшего председателя Тендерной комиссии министерства Фархада Моллазаде и заведующего хозяйственным отделом Управления делами МИД Селима Ализаде.

На процессе под председательством судьи Шахлы Сулеймановой мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении обоих лиц, была отменена, они отпущены под домашний арест, передает АПА.

На основании информации, поступившей в Службу государственной безопасности о том, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) намеренно злоупотребляли своими полномочиями и допустили много незаконных действий, чем нанесли значительный ущерб охраняемым законом интересам государства, были проведены следственно-оперативные мероприятия.

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