Армагитпроп любит запускать фейки. И придумывает их с упорством и креативом, достойными лучшего применения. Одно плохо — слишком часто здесь забывают задать себе вопрос: а что будет, когда фейк, пардон, лопнет?

Вот и сейчас армянская пропаганда пытается выбраться из очередного скандала, куда угодила по собственному желанию. Впрочем, расскажем по порядку.

Несколько дней назад некие неназванные источники в так называемом «правительстве Нагорного Карабаха» пообещали на 25 декабря ни много ни мало «открытие Степанакертского аэропорта». Новость тут же подтвердил небезызвестный «информпровокатор» Семен Пегов, по словам которого, в аэропорту ведутся работы по расширению взлетно-посадочной полосы с тем, чтобы сия «воздушная гавань» могла принимать и военно-транспортные самолеты. «Карманный блогер» Арама Ашотовича Габрелянова тут же отбарабанил: «Наши данные подтверждают, что сейчас ведутся работы по модернизации взлётно-посадочной полосы и сопутствующей инфраструктуры. Аэропорт начнёт работу в ближайшее время, подготовка к этому была одной из приоритетных задач, поставленных руководством МО РФ». Армянские СМИ, претендующие на серьезность, интригующим тоном добавляли: «Территория вокруг воздушной гавани полностью разминирована, а сам аэропорт с инженерной и технической точки зрения полностью готов к штатному режиму работы».

Но вот наступило долгожданное 25 декабря, затем, как и положено, 26 декабря — и ничего. «Утки» летят, а самолеты — нет. Увы и ах. «Источники», которые еще несколько дней назад щедро делились подробностями и обещаниями, ушли в тень и тупо молчат. Пегов тоже не торопится повторять опыт со своим «я сейчас в Гадруте, и здесь нет ни одного азербайджанца».

И что это было? Пегов и компания «добросовестно заблуждались»? Вряд ли. В Карабахе прекрасно знали, что никакой «подготовительной работы» не ведется. Более того, международное право и признанные границы никто не отменял. Нормы и правила ИКАО никто не отменял тоже. И согласно им, Нагорный Карабах — это территория Азербайджана. А значит, без согласия нашей страны летать в карабахском небе не получится. Вспомним: запустить воздушное сообщение между Ханкенди и Ереваном армянская сторона регулярно пытается с 2012 года. Уже тогда наша страна предупредила: воздушное пространство Азербайджана — не проходной двор, небо над Карабахом Азербайджан полностью контролирует и в отношении нарушителей будет действовать так, как того требуют законы нашей страны. В Армении в ответ верещали о «праве на свободу передвижения», тогдашний президент Армении Серж Саргсян обещал лично отправиться в Ханкенди первым авиарейсом, называл даже дату — 9 мая,…но так никуда и не полетел. И старательно делал вид, будто бы и не собирался. Затем тему с истинно карабахским упорством пытались «реанимировать» несколько раз, и тоже безуспешно. Словом, в Карабахе уже имели возможность убедиться: это не тот вопрос, где можно рассчитывать «протаранить стену носом». И самое главное, сегодня к запуску Ходжалинского аэропорта уже готовится Азербайджан. Наша страна уже сделала соответствующую заявку в ИКАО. На практике это означает, что Ходжалинский аэропорт во вполне обозримом будущем действительно заработает, но уже как азербайджанский — с азербайджанскими диспетчерами, таможенниками, пограничниками, полицией и службой авиационной безопасности. Да, подготовительная работа требует времени, и не только на разминирование, но «правовая папка» у Азербайджана уже готова, и действовать надо будет в соответствии с ней. Одно только это уже заставляет сепаратистов нервно суетиться и искать способы «сорвать ситуацию». Но так как брать на себя ответственность за срыв Трехстороннего соглашения в Армении банально боятся, то там запустили, как они сами посчитали, хитрый сценарий: с помощью таких топорных фейков армянская сторона, используя «ручных блогеров» вроде Пегова, всерьез «раскачать ситуацию» в Азербайджане и толкнуть уже нашу сторону на некие «необдуманные действия». В самом деле, излишне напоминать, насколько чувствительной для всех темой является и выполнение условий Трехстороннего заявления, и деятельность российских миротворцев, и вопрос аэропорта Ханкенди.

Только вот в Армении, похоже, в очередной раз не учли, во-первых, опыт своих прошлых фейков. А во-вторых, забыли задать хотя бы самим себе: а что будет потом, когда фейк предсказуемо лопнет? На лопнувшем воздушном шарике далеко не улетишь, а уж на лопнувшем воздушном фейке — тем более. И тут падать куда больнее.

Нурани

Minval.az