Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики».

Cогласно изменению, учреждена юбилейная медаль «100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (1920-2020)».

Отметим, юбилейная медаль Азербайджанской Республики «100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (1920-2020)» состоит из круглой пластины диаметром 36 мм, отлитой из бронзы и покрытой позолотой.

Minval.az