Минобороны распространило видеокадры из села Периоглулар Агдамского района.
Минобороны распространило видеокадры из села Периоглулар Агдамского района.
Дата: 2020/12/26 13:35
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
25
Видеокадры из села Чираг Кяльбаджарского района
О чем забыла госпожа Матвиенко?
Военнослужащие ВС Турции под командованием бригадного генерала отправились в Азербайджан, утверждает в субботу телеканал NTV.
Увеличены штрафы за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.
Распространены видеокадры с первой концертной программы, организованной для военнослужащих в Шуше Центром культуры Службы государственной безопасности Азербайджана.
Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана встретились с семьей Азера Рахманова, получившего ранения в боях
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи
Сочинена песня, посвященная всем шехидам в лице Национального Героя Полада Гашимова.
С 1 января 2021 года начнется реализация усовершенствованного проекта »Упрощенная декларация — электронная торговля» (Smart Customs).