В Азербайджане продлен срок дистанционного обучения.

Кабинет Министров принял соответствующее постановление, сообщает АПА.

Так, срок дистанционного обучения в учебных заведениях Азербайджана продлен с 30 декабря 2020 года до 31 января 2021 года.

Minval.az