Центральный банк Азербайджана (ЦБА) распространил заявление в связи с «черным рынком».

В ответ на распространившиеся среди населения разговоры о деятельности «черного рынка» по продаже валюты, ЦБА заявил, что банк в установленном законодательством порядке осуществляет контроль над банками и обменными пунктами, имеющими лицензию на валютную деятельность.

«Осуществление деятельности по обмену валюты без соответствующей лицензии противоречит требованиям законодательства, пресечение этой деятельности обеспечивается компетентными органами», — говорится в сообщении ЦБА.

Minval.az