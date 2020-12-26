«Необходимо определить проблемы с образованием на территориях, освобожденных от оккупации, оценить состояние существующей инфраструктуры в сфере образования и разработать планы по организации деятельности», сказал заместитель министра образования Фирудин Гурбанов в ходе видеоконференции на тему «Устойчивое и индивидуальное развитие молодежи на оккупированных территориях» по инициативе Молодежного объединения партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

По его словам, на освобожденных территориях до оккупации действовало 993 образовательных учреждения, в том числе 259 дошкольных, 673 общеобразовательных, 40 внешкольных, 14 профессиональных, 7 средних специальных.

Замминистра добавил, что работа по достижению Целей устойчивого развития в ближайшие годы будет продолжена в соответствии с Государственной стратегией развития образования Азербайджана:

«Цель Стратегии — совершенствование человеческого капитала, необходимого для развития нашей страны, повышение международной конкурентоспособности Азербайджана».

Minval.az