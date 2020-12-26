Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-главы Исполнительной власти города Евлах Годжи Самедова.

Собранные в отношении обвиняемого материалы по уголовному делу направлены в Шекинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело передано в производство судьи Рашида Гусейнова.

Отметим, согласно информации, распространенной Службой государственной безопасности, возникли обоснованные подозрения относительно многочисленных нарушений закона со стороны Годжи Самедова, проработавшего до ноября 2019 года главой ИВ Евлахского района, нанесшего тем самым ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам государства и общества.

Установлено присвоение значительной суммы заработных плат, выделяемых из госбюджета безработным гражданам, привлеченным к общественным работам, в частности, средства с карт заработных плат, оформленных на имена 133 лиц, которые якобы привлекались к различным работам, обналичивались в банкоматах в окрестных районах подчиненными Годжи Самедова. Имеются обоснованные подозрения о том, что Г.Самедов присвоил указанным образом 236 000 манатов, которые были вручены ему лично.

Также установлено присвоение 616 000 манатов бюджетьных средств, перечисленных на счета различных компаний под предлогом осуществления работ по благоустройству и строительно-ремонтных работ в городе Евлах. Средства обналичивались руководителями компаний без выполнения каких-либо работ и лично вручались Г.Самедову.

С заработных плат работников ИВ города Евлах и связанных структур удерживались проценты для учрежденного им Фонда поддержки семьям шехидов и инвалидам войны, около 8 000 манатов собранных средств ежемесячно вручались лично Г.Самедову.

Г.Самедов, злоупотребляя должностными полномочиями, посредством главного архитектора отдела архитектуры и строительства ИВ Халида Ахмедова получил крупные взятки у 44 физических и юридических лиц за предоставление соответствующих документов для осуществления строительных работ различного назначения, пишет АПА.

Г.Самедов и другие лица задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса.

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