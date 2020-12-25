Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 28 декабря 2020 года проведет депозитный аукцион для банков с целью привлечь 200 млн манатов, говорится в сообщении Центробанка.

«ЦБА 28 декабря проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 200 млн манатов сроком на 14 дней. Привлекаемая сумма может быть увеличена максимум на 20%», — отметили в банке.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 21 декабря установлен 5,76%-6,24%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Minval.az