В период действия строгого карантинного режима в стране, абоненты Nar могут самостоятельно и не выходя из дома управлять своими мобильными счетами с помощью приложения «Nar+». Таким образом, через приложение абоненты могут быстро и легко получить детальную выписку со счета, пополнить и проверить баланс, следить за счетом, присоединиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, а также заказать новый интернет-пакет. Приложение также позволяет одним щелчком мыши, с единой платформы управлять одновременно до 5 учетными записями. Помимо этого, онлайн-чат «Nar+» выполняет функцию абонентской службы, оперативно отвечая на все поступающие запросы.

Отметим, что приложение «Nar+» можно скачать в AppStore и PlayStore. Более подробную информацию о приложении можно найти на https://www.nar.az/plus/.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций.

Minval.az