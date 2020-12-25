Журналисты РБК побывали на освобожденных территориях Азербайджана: съемочная группа телеканала пообщались с беженцами из Карабаха и своими глазами увидели последствия войны.
Журналисты РБК побывали на освобожденных территориях Азербайджана: съемочная группа телеканала пообщались с беженцами из Карабаха и своими глазами увидели последствия войны.
Дата: 2020/12/25 22:45
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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