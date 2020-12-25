Азербайджан и Пакистан изучают возможности открытия Торгового дома Азербайджана в Пакистане.

Как говорится в сообщении министерства экономики Азебайджана, данный вопрос был обсужден на третьем заседании Совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере торговли между Азербайджаном и Пакистаном в формате видеоконференции.

В заседании приняли участие послы обеих стран, представители соответствующих структур, в том числе министерств иностранных дел и здравоохранения Азербайджана, Государственной нефтяной компании и Агентства продовольственной безопасности.

Заместитель министра экономики, сопредседатель Совместной рабочей группы Ровшан Наджаф отметил высокий уровень политико-экономических связей между Азербайджаном и Пакистаном.

На заседании был выдвинут ряд предложений по направлениям сотрудничества, включая проведение виртуальных бизнес-форумов для интенсификации взаимных инвестиций и увеличения объемов торгового оборота, участие в деловых мероприятиях в обеих странах, создание рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству с руководством структур по поощрению инвестиций, расширение договорно-правовой базы в области продовольственной безопасности и торговли, были обсуждены возможности инвестирований в фармацевтическом и энергетическом секторах, а также развитие сотрудничества между кругами малого и среднего бизнеса.

Minval.az