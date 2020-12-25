Президент Ильхам Алиев доказал, что он исторический деятель, который больше всего ценит суверенитет своей страны и готов выстраивать взаимовыгодные партнерства для Азербайджана. Об этом заявил востоковед-тюрколог Юрий Мавашев.

Политолог выразил уверенность, что президент Алиев навсегда останется не просто в истории Азербайджана, но и в мировой истории: «Что он сделал? Он вывел Азербайджан на новый международный уровень. До этого говорили что? Что есть такая страна Азербайджан, у которой есть нефть и все, а теперь все увидели, что Азербайджан — это страна перешедшая на новый этап. И в этом заслуга и роль Ильхама Алиева. Он показал, что действительно на это способен. Это образованный человек, заканчивал МГИМО, профессор. Он очен опытен, Во время войны он давал блестящие интервью и на русском и на английском языке, что очень дорогого стоит».

«Все те делегации, которые прибывали в Баку и вели переговоры, просто не ожидали, что президент Алиев будет так уверенно защищать позиции своей страны. Конечно, есть страны, которые сильнее Азербайджана, сильнее России, но президент Алиев нашел в себе силы противостоять им. Он победил не просто в регионе, а на международном уровне. Это самый высокий уровень. После этого можно достойно войти в историю. Я считаю, что азербайджанскому народу очень повезло с президентом», — приводит слова Мавашева «Репорт».

Minval.az