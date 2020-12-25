В основе фундамента военной победы Азербайджана во второй Карабахской войне — эффективная модель государственной власти и сильная экономика.

Все это удалось достичь благодаря многолетней упорной и настойчивой работы президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Поэтому победа Азербайджана была неизбежна и предопределена тем, что Азербайджан как государство был гораздо более эффективен абсолютно по всем параметрам, был более успешен, чем Армения.

Ильхам Алиев в сентябре 2020-го (как Иосиф Сталин в июне 1941-го) в критический момент национальной истории — а именно таким моментом является война — сумел собрать страну в единый сжатый кулак и одержать победу.

Видимо не случайно, что сама контрнаступательная операция азербайджанской армии получила название «Железный кулак».

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az