Обнародован критерий нуждаемости в госбюджете на 2021 год.

Это нашло отражение в проекте закона «О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2021 год», который обсуждался в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Со следующего года в стране планируется увеличение критерия нуждаемости в среднем на 6,3% или со 160 до 170 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

В Государственном бюджете на 2021 год прожиточный минимум по стране определяется в размере 196 манатов.

Это нашло отражение в законопроекте «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год», который был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Прожиточный минимум на 2021 год по стране прогнозируется в размере 196 манатов, в том числе для трудоспособного населения – 207 манатов, для пенсионеров- 162 маната, для детей — 175 манатов, что по сравнению с 2020 годом в среднем на 6 манатов или на 3,1% больше.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Minval.az