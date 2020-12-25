Компания BOS Shelf организовала донорскую акцию по сдаче крови, с целью поддержки людей, страдающих талассемией и гемофилией, а также лиц, нуждающихся в срочной операции, чьи жизни оказались под угрозой в условиях глобальной пандемии COVID-19, вызвавшей резкое сокращение количества доноров.

В акции, организованной в рамках инициированных руководством страны мероприятий по увеличению числа доноров и поддержки людей, нуждающихся в регулярном переливании крови, приняли участие свыше ста сотрудников компании.

Сокращение количества доноров в период пандемии значительно затруднило заготовку запасов крови для нуждающихся в ней пациентов. Сложившаяся ситуация стала причиной высокого риска для жизни больных талассемией, в особенности детей, которым необходимо ежедневное переливание крови.

Minval.az