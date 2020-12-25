Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения встретились с семьей 36-летнего Эльчина Ширинова, у которого была ампутирована нога в результате ранения, полученного во время ракетного обстрела Барды со стороны Армении 28 октября, сообщает Trend.

В семье четыре человека — супруги и двое детей 10 и 6 лет.

В ближайшие дни Эльчину Ширинову будет назначена инвалидность. Затем ему будет назначена ежемесячная социальная выплата, о чем он был проинформирован.

Также было учтено пожелание Эльчина Ширинова о присоединении к программе самозанятости (ранее он занимался перевозками на такси), поэтому он вне очереди был привлечен к этой программе. В ближайшие дни Ширинов будет обеспечен необходимым оборудованием для открытия автомойки.

Minval.az