Для подключения города Шуша к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения города устойчивой энергией ОАО «Азерэнержи» прокладывает высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 киловольт от Физули до города Шуша.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Азерэнержи».

В то же время полностью реконструируется и увеличивается мощность 110/35/10-киловольтной подстанции «Шюкюрбейли» в Физули, которая будет снабжать электроэнергией большую часть освобожденных территорий в качестве источника.

С этой целью от подстанции «Имишли» до подстанции «Шюкюрбейли» на расстоянии 51 км прокладывается дополнительная высоковольтная линия 110 кВ.

Также общая мощность подстанции будет увеличена с 50 МВА до 80 МВА. Подстанция будет управляться дистанционно за счет установки современного цифрового оборудования.

Параллельно прокладывается высоковольтная линия электропередачи 110 кВ от подстанции Шюкюрбейли в Физули до города Шуша.

Воздушная линия «Физули-Шуша» общей протяженностью 75 километров будет двухцепной, что позволит перебрасывать нагрузки с одной линии на другую, не создавая перебои в энергообеспечении в случае аварии.



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