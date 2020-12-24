Сближение Турции и России является значительным геополитическим фактором на Южном Кавказе, считает завсектором Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

«То, что Турция с Россией сближаются — это огромный фактор геополитического значения», — сказал Ахундов в четверг на российско-азербайджанской конференции на тему «Ильхам Алиев и его вклад в развитие, и победу современного Азербайджана и развитие российско-азербайджанских отношений».

Завсектором считает, что от сближения России и Турции выиграют все страны Южного Кавказа, в том числе и Армения. «Наш президент пригласил Армению присоединиться (к единой платформе 6 стран региона). Но у Армении имеются территориальные претензии практически ко всем соседям, за исключением Ирана. Если Армения прекратит все это (предъявлять территориальные претензии), то тогда у нее будет шанс на будущее», — считает Ахундов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, Азербайджан всегда имел дружеские отношения с Россией. «Позиция России (по Нагорному Карабаху) никогда не противоречила позиции международного права», — добавил он.

По его словам, Азербайджан освободил свои территории, которые находились под оккупацией, в соответствии с международным правом. «Считаю, что это единственный случай, когда страна, спустя столько лет, сама выполнила международные резолюции», — сказал он.

Ахундов добавил, что президент Гейдар Алиев, а затем и действующий президент Ильхам Алиев смогли построить равноправные отношения с Россией и другими соседними государствами.

«Мы от России ничего никогда не требуем, в отличие от некоторых других стран. Да, возникают определенные вопросы, это нормально и естественно, но они оперативно решаются», — сказал он.

Завсектором считает, что в период военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта россияне постепенно начали узнавать всю правду о нем. «В начале войны они думали, что Баку напал на Ереван, но потом, когда узнали, что армянские солдаты находятся на расстоянии в 300 км от Армении, то начали понимать. Вся общественность России и мира окутаны системой армянских фейков. Они создавали эти фейки на протяжении многих десятилетий. Нужно активно вести информационную войну. Когда ситуация на фронте менялась, то очень быстро разрушались и все эти фейки», — отметил он.

Ахундов подчеркнул, что российские политики и эксперты внесли вклад в дело доведения до российского общества правды об армяно-азербайджанском конфликте. «Сергей Марков, Алексей Журавлев, Игорь Коротченко, Строкань, Козлова (…) выступали против героизации нацизма в Армении. А Затулин (депутат Госдумы) выступал и требовал особого отношения к Гарегину Нжде, который являлся нацистским преступником и коллаборационистом. Еще раз спасибо вам за честную и непредвзятую позицию в дни войны», — отметил он.

Завсектором добавил, что в период военных действий президент Азербайджана Ильхам Алиев проделал большую работу на дипломатическом фронте, что дало хороший результат. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что Ильхам Алиев сотворил чудо. Он подарил азербайджанцам всего мира счастье, вернул гордость, достоинство», — сказал Ахундов.

Minval.az