Совладедец НЛМК Владимир Лисин занял первое место в рейтинге богатейших россиян, следует из данных Forbes. Журнал оценил состояние предпринимателя в $26,1 млрд.
10 богатейших россиян:
Владимир Лисин (НЛМК) — $26,1 млрд (56-е место в мировом рейтинге);
Владимир Потанин («Норникель») — $26 млрд (57);
Леонид Михельсон (НОВАТЭК) — $22,7 млрд (66);
Алексей Мордашов и семья («Северсталь») — $22,6 млрд (68);
Сулейман Керимов и семья («Полюс») — $20,1 млрд (86);
Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, СИБУР) — $19,7 млрд (92);
Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ) — $19,3 млрд (99);
Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») — $16,3 млрд (117);
Михаил Фридман («Альфа-групп») — $15,2 млрд (130);
Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) — $14,7 млрд (139).