Опрошенные журналом «Национальная оборона» эксперты в сфере обороны и национальной безопасности считают президента Азербайджана Ильхама Алиева «политиком года».

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Такое мнение основано на итогах второй Карабахской войны, в ходе которой Ильхам Алиев как глава государства, дипломат и Верховный главнокомандующий сумел добиться военной и геополитической победы, принудил Армению к капитуляции и восстановил территориальную целостность Азербайджана.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az