Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Молдове Гудси Османов отмечает, что, благодаря Ильхаму Алиеву, его лидерским качествам, блестящему уму, силе духа сегодня Азербайджан с точки зрения экономики, политики и военной сферы стал сильной страной с мощными государственными институтами, пишет интернет-портал Noi.md.

Политический наследник общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Ильхам Алиев продолжил его курс, укрепив и подняв страну. Самое же важное случилось сейчас и совпало с его днем рождения.

Ильхам Алиев вернул азербайджанскому народу гордость, честь, достоинство и родные земли. За 44 дня Верховный Главнокомандующий изгнал оккупантов и одержал победу в Отечественной войне за Карабах, восстановив территориальную целостность Азербайджана, воплотив в жизнь мечту вынужденных переселенцев вернуться на их родные земли. Азербайджан под руководством Ильхама Алиева одержал убедительную победу не только на поле боя, но и в политической плоскости, и в информационном пространстве, и сегодня переживает грандиозный период в своей славной истории.

Удивительно, но Ильхаму Алиеву, возможно, одному из немногих в истории постсоветских стран, удалось возвыситься над властью, приняв роль третейского и справедливого судьи. Алиев исповедовал всегда две императивные ценности: справедливость и достоинство. Тем самым он был близок народу.

Гудси Османов подчеркнул, что в Азербайджане всегда любили и любят справедливого и близкого к народу президента. И что немаловажно, доверяют ему, его решениям. Поэтому без раздумья и до последнего солдаты пошли защищать Карабах, просто они были уверены в победе. Народ называет 44-дневной Отечественной войной и победой железного кулака, с помощью сплочения в железный кулак своего Главнокомандующего сильных духом солдат, их отваге и патриотизму они одержали побуду и изгнали со своей земли чужих солдат.

Дипломат отметил, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев — опытный и дальновидный государственный деятель, во главу политики которого положена защита национальных интересов — по праву пользуется любовью и уважением соотечественников во всем мире, поскольку за каждым его решением, каждым шагом стоит искреннее стремление служения Отечеству и народу. Именно с ним народ связывает всестороннее развитие Азербайджана, собственное благополучие и защищенность, безопасное и светлое будущее своих детей.

Кроме огромного успеха в военной сфере, азербайджанский лидер поднял экономику страны. Было реализовано множество проектов в этой сфере, которые сегодня сделали так, что Азербайджан является страной с самой высокой покупательной способностью на Кавказе. Также у государства самая стабильная пенсионная система. Алиев вообще дал гражданам так необходимую финансовую стабильность.

Нефтяная стратегия Ильхама Алиева создает самую надежную финансовую безопасность для страны – Нефтяной фонд. И три расшатавших экономический уклад мира глобальных кризиса (включая пандемию!) не вызвали в Азербайджане предрекаемого скептиками апокалиптического сценария развития. Уже в начале правления Алиева Азербайджан превращается в одну из мощнейших углеводородных стран мира.

Так, Азербайджан стал самым крупным иностранным инвестором в братской Турции. Это и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, и одно из крупнейших промышленных предприятий Турции — нефтеперерабатывающий завод Star возле Измира, а в последние годы и газопровод TANAP. Именно благодаря TANAP Азербайджан стал самым крупным экспортером газа в Турцию. Это одновременно и проект, и концепция, и первичная инвестиция. Можно с уверенностью утверждать, что TANAP спас идею Южного газового коридора.

И сейчас, после победы в Карабахе, для Азербайджана, как и для его соседей, откроются новые экономические перспективы. А это еще один повод для радости и благодарности президенту.

«Исходя из вышесказанного можно уверенно говорить, что история скажет об Алиеве: «Великий государь!» — подчеркнул Гудси Османов.

Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку. В 1977-1982 годах учился в Московском государственном институте международных отношений. По окончании МГИМО, в 1982 году поступил в аспирантуру данного института. В 1985 году, защитив диссертацию, получил ученую степень кандидата исторических наук и в 1985-1990 годах преподавал в Московском государственном институте международных отношений.

В 2001-2003 годах возглавлял делегацию Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Парламентской Ассамблее Совета Европы. В январе 2003 года избран заместителем председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы и членом бюро ПАСЕ.

4 августа 2003 года после утверждения Милли Меджлисом был назначен премьер-министром Азербайджанской Республики. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики. Затем ещё трижды переизбирался, каждый раз набирая от 83 до 86% голосов.

Президент Ильхам Алиев является председателем Партии «Ени Азербайджан». В совершенстве владеет азербайджанским, русским, английским, французским и турецким языками. Женат. Имеет троих детей.

Minval.az