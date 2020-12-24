Кабинет министров внес изменения в постановление ”Об ужесточении особого карантинного режима в Азербайджанской Республике с 14 декабря 2020 года».

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Согласно изменениям, к постановлению добавлено регулирование передвижения военнослужащих в период ужесточенного карантинного режима.

Так, перемещение лиц, призванных на срочную действительную военную службу, с места их жительства и пребывания допускается на основании призывного листа Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу или направления для прохождения медицинского обследования, а отбытие лиц, призванных на военную службу, к месту их жительства и пребывания — на основании их военного билета и листа, выданного соответствующей воинской частью.

Minval.az