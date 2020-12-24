Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью «За освобождение Джабраила».
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью «За освобождение Джабраила».
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Дата: 2020/12/24 19:54
Раздел: Азербайджан, Армия
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