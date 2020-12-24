Работа, проделанная нами в ходе войны, изучается сегодня в высших военных учебных заведениях ведущих стран. Я располагаю точной информацией об этом. Наши зарубежные партнеры передали нам, что в высших военных школах самых развитых стран изучаются боевая тактика Азербайджана, наши операции, и это – современная боевая тактика.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления в ходе визита в освобожденный от оккупации город Губадлы.

«Никто в мире до нас не использовал эту тактику. Все важные факторы здесь преследовали одну цель: нанеся врагу сокрушительные удары, фактически уничтожив вражескую армию с малыми потерями, добиться поставленной цели, так оно и произошло. Начав 27 сентября контрнаступательную операцию, мы потом перешли к наступательной операции, потому что должны были освободить наши земли. Необходимо было положить конец провокациям Армении. Необходимо было положить конец гибели невинных людей, и сторона, атакующая после контрнаступления, обычно несет больше потерь. Но наши потери по масштабам войны – крайне низкие. Каждый наш шехид незаменим, гибель каждого человека – большая трагедия, для него самого, для близких, родных, для народа. Однако следует также отметить, что мы добились поставленной цели с малыми потерями. Именно поэтому, возможно, некоторые считают, что этот вопрос можно было решить раньше. Хотя освобождение этой территории от оккупации и уничтожение врага, уничтожение вражеской армии, принуждение врага к капитуляции за 44 дня – это большой героизм», — сказал президент Ильхам Алиев (цитата по Trend).

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