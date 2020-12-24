Операция по освобождению Губадлинского района продлилась несколько дней. После освобождения 20 октября города Зангилан, естественно, нашим очередным направлением был Губадлинский район, армяне создали в городе мощные укрепления.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления в ходе визита в освобожденный от оккупации город Губадлы.

«У въезда в город враг создал военную базу. На этих высотах дислоцировались воинские формирования врага. Поэтому освобождение города Губадлы было не таким уж легким делом. В первую очередь, необходимо было уничтожить укрепления армян, одно из них располагалось в поселке Ханлыг. Они создали там мощное укрепление и превратили поселок Ханлыг в своего рода базу для себя. Проживающие за рубежом армяне возвели там поселок. Сейчас в этом поселке расположились азербайджанские солдаты. За счет денег проживающих за рубежом армян из-за рубежа были доставлены армяне, которых незаконно разместили в Губадлы. Это само по себе является военным преступлением. Армянское государство ответит за это и все остальные преступления.

Для освобождения Губадлы нам в первую очередь необходимо было взять эти высоты, потому что с этих высот враг систематически обстреливал наших военнослужащих. Одновременно по нам вели обстрел с территории Армении. Учитывая, что Азербайджан не имел намерений переходить на территорию Армении, и я неоднократно говорил об этом во время войны, они считали, что, воспользовавшись этими возможностями, смогут предотвратить наше наступление. Расстояние отсюда, от города Губадлы до границы с Арменией, вот с того направления – 5 километров. Они обстреливали наших солдат, военнослужащих оттуда, используя тяжелую артиллерию, и с этих высот с применением различных видов оружия. Поэтому губадлинская операция требовала особого профессионализма и самоотверженности. И Азербайджанская армия проявила этот профессионализм и самоотверженность. В первую очередь, были взяты господствующие высоты над городом, близлежащие села, в том числе поселок Ханлыг, села Падар, Сарыятаг, Махмудлу и стратегические высоты. После этого Вооруженные силы Азербайджана вошли в город и очистили его от врага», — приводит «Тренд» слова главы государства.

Minval.az