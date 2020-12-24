Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с резкой сменой погодных условий на территории страны.

Для недопущения ДТП и других негативных случаев на дорогах дорожная полиция призывает водителей следить за технической исправностью своих автомобилей.

Учитывая наблюдающийся в некоторых районах снегопад, вероятность гололедицы на дорогах возрастает, водителям рекомендуется как можно реже использовать старые автомобили, не оборудованные зимними шинами, а также не оборудованные тормозными системами ABS.

«При этом водители должны выбирать скорость движения в зависимости от погодных условий, избегать ненужных обгонов, резких маневров и резких торможений, перед поездкой убедиться в том, что дворники и омыватели лобового стекла, а также внешние осветительные приборы находятся в рабочем состоянии», — сказали в управлении.

Было отмечено, что пешеходам следует передвигаться только по тротуарам и переходить дорогу только в установленных местах.

Minval.az