Оборонное ведомство Азербайджанской Республики представило кадры из села Гияслы, расположенного в Агдамском районе. Представляем вашему вниманию данные кадры.
Оборонное ведомство Азербайджанской Республики представило кадры из села Гияслы, расположенного в Агдамском районе. Представляем вашему вниманию данные кадры.
Дата: 2020/12/24 19:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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