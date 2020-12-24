В Азербайджане выявлено еще 1850 случаев заражения коронавирусом, 4226 человек вылечились, 40 скончались, сообщает Оперштаб при кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 1850 случаев заражения коронавирусом, 4226 человек вылечились, 40 скончались, сообщает Оперштаб при кабинете Министров.
Дата: 2020/12/24 17:13
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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