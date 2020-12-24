Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/12/24 14:35
Раздел: Азербайджан, Мир
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