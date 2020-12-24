Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения продлили запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море, сообщает Росрыболовство по итогам четвертой сессии комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами, которая прошла с 21 по 23 декабря в режиме ВКС.

Кроме того, стороны договорились представить обновленные научно-обоснованные рекомендации по периоду установления запрета.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, подписанным в Астрахани в сентябре 2014 года представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Весной 2016 года документ прошел ратификацию во всех странах-участницах и вступил в силу. Соглашение предусматривает возможность принятия комиссией решений, обязательных для исполнения государствами-участниками. Первая сессия комиссии состоялась в Баку в конце ноября 2017 года.

Задачи комиссии — координировать деятельности по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию совместных водных биоресурсов, ежегодно устанавливать общие допустимые уловы и распределять национальные квоты. К полномочиям комиссии относятся также регулирование промысла и сохранение совместных водных биоресурсов на основе ограничений, которые могут включать запрет промысла в определенных районах и в отношении отдельных видов ресурсов на определенные периоды.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги — с 2005 года. К настоящему времени мораторий на промышленный лов осетровых введен в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркмении. Кроме осетровых, в Каспийском бассейне обитают популяции различных ценных и малоценных промысловых видов рыб (в том числе сельди, кильки, кефали и др.).

Minval.az