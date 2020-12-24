Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов направил письмо президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично позвольте сердечно поздравить Вас со знаменательным событием в Вашей жизни – Днем рождения!

День рождения – это не просто праздник. Это повод задуматься о пройденном жизненном пути и наметить планы на будущее и пути к новым вершинам, которые еще предстоит покорить. Зная Ваше трудолюбие, настойчивость, целеустремленность и профессионализм, умение найти верное решение самых сложных вопросов, уверены, что Вы всегда добьетесь положительных результатов в интересах своего государства и народа.

Ваша многогранная деятельность, основанная на высокой компетентности и порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешной реализации поставленных задач. При Вашем мудром правлении осуществилась давняя мечта азербайджанского народа о восстановлении исторической справедливости. Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное внимание.

Разделяя с Вами, уважаемый Ильхам Гейдар оглы, все самые радостные чувства в этот торжественный день, от всей души хотим пожелать Вам долгих и плодотворных лет жизни в добром здравии, мудрости, энергии, процветания, реализации всех задуманных планов, а также бодрости духа и прекрасного настроения! Желаем Вашим родным и близким благополучия и благоденствия.

Пусть Всевышний хранит Вас на пути к истине и воздаст Вам за добрые деяния».

С уважением и добрыми молитвами,

Альбир хазрат Крганов

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