23 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Губадлинском и Зангиланском районах.
23 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Губадлинском и Зангиланском районах.
Дата: 2020/12/24 10:18
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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