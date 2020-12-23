В руководстве SOCAR Türkiye, Petkim Petrokimya Holding A.Ş и нефтеперерабатывающего завода STAR произошли серьезные изменения.

С декабря президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, наряду с SOCAR Türkiye, стал исполнять обязанности Председателя правления Petkim и НЗ STAR.

Ровнаг Абдуллаев приступил к руководству операциями SOCAR, крупнейшего иностранного инвестора Турции, в этой стране.

Получив полномочия у Вагифа Алиева, Ровнаг Абдуллаев был избран Председателем правления. Ровнаг Абдуллаев также продолжит исполнять обязанности президента SOCAR. Вагиф Алиев продолжит занимать должность заместителя председателя правления SOCAR Türkiye и ее дочерних предприятий. SOCAR расширит свою деятельность в Турции. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует дальнейшее расширение своей деятельности в Турции в рамках предстоящего плана развития бизнеса. Ровнаг Абдуллаев, который также исполняет обязанности Председателя правления TANAP, одного из самых важных проектов, который будет способствовать безопасности поставок природного газа в Турцию и Европу, также возглавит операции в Турции, в которую SOCAR вкладывает самые большие инвестиции за пределами Азербайджана. Наряду с SOCAR Turkey, Ровнаг Абдуллаев также будет выполнять функции председателя правления нефтеперерабатывающих заводов Petkim и STAR, где расположены крупные предприятия компании.

Minval.az