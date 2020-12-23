Президент Азербайджана во время поездки  в Зангиланский и Губадлинский районы принял участие в церемонии поднятия государственного флага страны.

 

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Minval.az