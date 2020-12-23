23 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с комиссаром Европейского Союза по соседству и расширению Оливером Вархели.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, во время телефонного разговора в продолжение встреч, проведенных Байрамовым в рамках визита в Брюссель на прошлой неделе с целью участия в заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС, были обсуждены вопросы сотрудничества нашей страны с ЕС, в том числе в энергетической сфере.

Стороны также обменялись мнениями по другим представляющим взаимный интерес региональным вопросам.

Minval.az