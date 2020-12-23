Политолог Дмитрий Бабич рассказал о том, почему Организация исламского сотрудничества поддержала позицию Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.
Политолог Дмитрий Бабич рассказал о том, почему Организация исламского сотрудничества поддержала позицию Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.
Дата: 2020/12/23 22:07
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР, Мир
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Ограничения отменяются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии данного ведомства
Были обсуждены вопросы сотрудничества
По случаю дня рождения
В ходе встреч официальные лица Ирана передали свои поздравлению по случаю освобождения территорий Азербайджана от многолетней оккупации
Мы находимся в освобожденном Джабраильском районе. Справа мы видим разрушеные армянами села. Мы направляемся в Губадлинский район.
В испанской газете El Pais опубликована статья о разрушениях, совершенных армянами на азербайджанских территориях, Победе нашей страны
Министерство труда и социальной защиты населения и министерство финансов решат вопросы, вытекающие из настоящего решения
Министр отметил, что и в дальнейшем усилия будут направлены на развитие отвечающего взаимным интересам двустороннего и многостороннего сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимоуважения
«С удовольствием вспоминаю наши встречи и надеюсь, что впереди у нас еще будет возможность совместной работы», — отметил Соловьев