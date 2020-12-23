22 декабря делегация во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым совершила визит в Исламскую Республику Иран.

Как говорится в сообщении Кабинета Министров, в ходе визита Ш.Мустафаев провел переговоры с руководителем Администрации Президента Исламской Республики Иран Махмудом Ваези, министром энергетики Рзой Ардаканианом, министром обороны и поддержки вооруженных сил Амиром Хатами.

В ходе встреч официальные лица Ирана передали свои поздравлению по случаю освобождения территорий Азербайджана от многолетней оккупации. Была выражена готовность иранской стороны оказать всяческую поддержку в восстановлении освобожденных от оккупации земель. Были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между нашими странами в различных сферах, в том числе в военно-технической сфере.

Minval.az