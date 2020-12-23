Мы находимся в освобожденном Джабраильском районе. Справа мы видим разрушенные армянами села. Мы направляемся в Губадлинский район. Видим разрушенные виноградники. Все села разрушены.

Все села разрушены. Враг ответит за это. Все села, исторические памятники — все разрушено врагом. Весь мир должен это увидеть.

Они разрушили и памятники советских времен, установленный по случаю окончания Второй мировой войны.

Еще одно разрушенное село. Фашисты его разрушили. Фашисты во времена Второй Мировой войны так не поступали. Вот с такими врагами мы находимся лицом к лицу. Мы спасли Кавказ от фашизма. Все эти села мы восстановим. Но в первую очередль все разрушения будут задокументированы.

Село Бабайлы. Они и его разрушили.

Ни одного целого здания тут нет. Все здания разрушены.

Прекрасные места Зангиланского района. Все здесь мы восстановим. А это село Учунджу Агалы. Видимо, армяне здесь жили. Они захватили наши земли и почти все здесь разрушили.

Разрушенные армянами дома. Местные жители, возможно, узнают, кому принадлежит этот дом. Они пришли на чужую землю, захватили ее, жили в чужих домах, а потом заявили, что это армянская земля. Дикари и обманщики захватили наши земли и держали их под оккупацией почти 30 лет.

Село Биринджи Агалы. И его они разрушили. Некоторые дома сохранились. Армяне в них жили — в наших домах жили. Довольно! Теперь мы здесь будем жить! А они пусть живут у себя на родине.

Село Селяли. И оно разрушено. В каком состоянии они его оставили. Армяне вынесли все — и перекрытия домов, и оконные рамы. Они эксплуатировали наши земли и разграбили их.

Одни дома они разрушили, а в других жили. Дикий враг прошел по этим землям и все здесь разрушил с целью, чтобы азербайджанцы никогда не могли здесь жить. Иншаллах, мы вернемся. Теперь здесь развевается флаг Азербайджана.

Они построили здесь военные части, чтобы держать под оккупацией наши земли. Но мы их прогнали. Хозяева вернулись.

Эти дикари срубили все деревья.

Мы видим сельскохозяйственную технику времен 50-х годов прошлого века. Оккупанты привезли сюда и заселили армян со всего света. Наши герои оставили здесь свои имена на стенах домов. Билясувар, Шабран, Сабирабад, Шуша, Огуз.

Мы все здесь восстановим. Дома, дороги, инфраструктуру. Все восстановим.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Зангиланский и Губадлинский районы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Minval.az