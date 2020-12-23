В испанской газете El Pais опубликована статья о разрушениях, совершенных армянами на азербайджанских территориях, Победе нашей страны в Карабахской войне.

Автор статьи, командированный в регион Андрес Моуренза отмечает, что после шестинедельной войны освобожденные территории перешли под контроль Вооруженных Сил Азербайджана.

Представляя кадры разрушений в освобожденном от оккупации городе Агдам, автор пишет, что 40 тысяч жителей в 1993 году были изгнаны из родных краев во время армянской оккупации. Их дома были разрушены и, таким образом, Агдам превратился в «город-призрак». В результате второй Карабахской войны Агдам был освобожден, и азербайджанская сторона восстановит этот край и создаст условия для жизни его коренных жителей.

В статье доводится до внимания, что в настоящее время продолжается работа по очищению региона от мин, а также предоставляется информация об освобожденном от оккупации городе Физули. Автор отмечает, что вдоль дороги, ведущей в Физули, 30 лет находившегося под армянской оккупацией, можно увидеть подбитые танки и другое вооружение, принадлежавшее вооруженным силам Армении.

В статье также рассказывается о ракетных атаках Армении на гражданское население и инфраструктуру Азербайджана.

Кроме того, представляется информация о ракетном обстреле вооруженными силами Армении 17 октября второго по величине города Азербайджана – Гянджи, расположенной достаточно далеко от фронта. Отмечается, что в результате этой бомбардировки были разрушены десятки домов, погибли люди. Также сообщается о ракетных ударах по городу Барда, разрушении домов, человеческих жертвах.

Minval.az